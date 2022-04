Uma cratera se abriu no Boulevard Olímpico, no Centro do Rio, na altura da Candelária nesta sexta-feira (15) - Reprodução

Publicado 16/04/2022 10:14

Rio - Uma cratera se abriu no Boulevard Olímpico, no Centro do Rio, na altura da Candelária nesta sexta-feira (15). De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), neste sábado, técnicos atuam no local para diagnóstico das intervenções necessárias. Já o reparo na cratera aberta na Rua Cosme Velho, em frente à Praça São Judas Tadeu, na Zona Sul, ainda não tem prazo de conclusão.

De acordo com a Cdurp, a área do buraco aberto no Boulevard Olímpico foi isolada pela Defesa Civil para garantir a segurança da população. O ponto de interdição tem diâmetro de 5 metros na esplanada da Candelária, entre a Pira Olímpica e o mar.

Pelas redes sociais, algumas pessoas criticaram o prefeito Eduardo Paes pela a abertura da cratera no Boulevard Olímpico. "Bem-vindos ao Rio de Janeiro e olha a obra do Dudu, não usou ali as vigas abduzidas da perimetral”, escreveu uma mulher.

Já outro internauta questionou a qualidade da obra: “@eduardopaes Mais uma obra que você fez e que está afundando, obra na sua gestão é assim, ou cai ou afunda. O Boulevard Olímpico no Centro do Rio está com uma cratera gigante”.

A cratera aberta na Rua Cosme Velho, em frente à Praça São Judas Tadeu, ainda provoca transtornos no trânsito da Zona Sul do Rio, desde a tarde desta quinta-feira (14).O fornecimento de água também foi afetado na região.

Por meio de nota, a Fundação Rio-Águas informou que um rompimento de galeria de águas pluviais e de rede de água potável ocasionou a abertura de do buraco na Rua Cosme Velho.

Tanto a Rio-Águas, que gerencia a galeria pluvial do Rio Carioca, quanto a concessionária, responsável pela rede de água potável, trabalham nos reparos desde a quinta-feira (14).

“A Prefeitura ainda não identificou as causas do rompimento da galeria, mas a Rio-Águas trabalha na recuperação dela. Os novos tubos de concreto já chegaram e para implantá-los será necessário o uso de um guindaste, porque cada um pesa cinco toneladas e serão colocados a uma profundidade de seis metros”, diz nota da Rio-Águas.

Ainda conforme a fundação, como a concessionária Águas do Rio ainda procura outros focos de vazamento no local, a prefeitura só poderá concluir a recuperação da galeria pluvial, após a realização de todos os reparos na rede de água potável pela empresa.

A Águas do Rio informou que abastecimento no Cosme Velho está sendo feito, mas pode oscilar um pouco ao longo do dia enquanto trabalham no reparo da cratera.

Já o reparo da concessionária, em conjunto com a Light, feito nesta sexta-feira (15) em Laranjeiras, que impactou o abastecimento de algumas ruas, já foi finalizado. A Águas do Rio disse ainda que os carros-pipa seguem à disposição dos moradores.