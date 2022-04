Bombeiros tiveram que levantar a rocha para retirar o morador do local - Divulgação/Defesa Civil

Publicado 16/04/2022 11:17 | Atualizado 16/04/2022 15:20

Rio - O Corpo de Bombeiros resgatou, às 11h14, Lucas da Silva, de 18 anos, após o jovem ficar preso embaixo de pedras e escombros, quando sua casa foi atingida por um deslizamento de rochas, na madrugada deste sábado (16), no Morro do Quieto, no Sampaio, na Zona Norte do Rio. Os militares atuaram na retirada da vítima desde às 5h40, quando o quartel de Vila Isabel foi acionado para a Avenida Marechal Rondon, na altura do número 2263.

Os quartéis da Tijuca e da Barra da Tijuca auxiliaram no trabalho de resgate. Os bombeiros tiveram que levantar a rocha para retirar o morador do local. O homem foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Lucas apresenta estado de saúde estável e segue em observação. Não havia outras pessoas no local que foi atingido pelas pedras.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou em suas redes sociais, por volta das 10h30, que esteve no local do deslizamento. Segundo ele, a vítima teve as pernas presas pela queda das pedras. "Estive agora no Morro do Queto no Complexo do Sampaio. Infelizmente tivemos o deslizamento de uma pedra no local que atingiu uma casa. O Corpo de Bombeiros está trabalhando ainda no resgate de um rapaz que teve suas pernas presas pela queda da pedra. Sua situação é estável", escreveu Paes.



Por conta do deslizamento, além dos bombeiros, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Polícia Militar ocuparam uma faixa da Avenida Marechal Rondon, na altura da Clínica da Família Cabo Edney Canazaro de Oliveira. O trânsito ficou intenso no trecho. Em nota, a Defesa Civil municipal informou que foi acionada na manhã de hoje e os técnicos realizam vistorias para avaliar riscos em residências próximas ao local. Até o momento, cinco imóveis foram interditados preventivamente na área.

A Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio) informou que entrou emergencialmente onde aconteceu o deslizamento. A pasta contratou uma empresa de forma emergencial para atuar no local da ocorrência. A Geo-Rio também recebeu boletins da Defesa Civil e segue realizando vistorias em áreas próximas à casa atingida. "Ressaltamos que nenhum (boletim) era referente a localidade da ocorrência no morro do Quieto".

"Eu cheguei a morar aqui com ele, mas tive que ir embora, porque eu tinha medo de acontecer isso", contou a esposa de Lucas, Vitória da Silva, em entrevista ao 'RJ1' da TV Globo. À emissora, o superintende da Defesa Civil, Lauro Botto, explicou que a casa já havia sido interditada por conta das condições precárias.



"A pedra se soltou, mesmo. Houve uma ruptura, a pedra se dividiu e se deslocou em pouco metros e foi para cima do barraco da moradia onde estava o Lucas (...) Era uma área onde já havia uma interdição nossa. É uma casa muito precária, uma casa construída de papelão, de madeira, onde morava uma família com seis pessoas. Uma casa muito simples, mesmo", afirmou Botto.