Rua Marquês de Jacarepaguá, onde ocorreu o acidente - Google Street View

Publicado 17/04/2022 10:42 | Atualizado 17/04/2022 12:17

Rio - Uma mulher, identificada como Maria L. da Fonseca, de 50 anos, morreu após a casa onde estava ser atingida por um incêndio, na manhã deste domingo (17), na Rua Marquês de Jacarepaguá, na Taquara, Zona Oeste.



Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 07h06 e cerca de 30 minutos depois as chamas já haviam sido controladas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.



Os militares encontraram a mulher, já sem vida, dentro da residência, que fica próxima a UPA da Taquara.



O Centro de Operações informou que uma faixa da via precisou ser interditada, mas não causou retenções no trânsito, que segue livre no local.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Maria Fonseca.