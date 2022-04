Material apreendido pela PM na Linha Amarela - Reprodução Twitter

Publicado 16/04/2022 12:05 | Atualizado 16/04/2022 13:00

Rio - Quatro criminosos foram presos e outro ficou ferido, na madrugada deste sábado, em um confronto com policiais militares na Linha Amarela, na altura do bairro Encantado, na Zona Norte do Rio. As identidades deles não foram divulgadas.

De acordo com a corporação, os criminosos resistiram a abordagem e houve troca de tiros. Um deles foi ferido e socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Com os criminosos, os agentes apreenderam dois fuzis, carregadores, uma granada e um radiotransmissor.



Cinco criminosos foram presos, um deles ferido, e dois #Fuzis, carregadores, uma #Granada e um rádio transmissor foram apreendidos na #LinhaAmarela por policiais do #BPVE nesta madrugada. A ocorrência está em andamento. pic.twitter.com/83LIapAdAM — @pmerj (@PMERJ) April 16, 2022

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).