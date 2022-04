Advogado de Gabriel Monteiro, Sandro de Figueiredo, deixa defesa do vereador - Divulgação

Publicado 16/04/2022 11:56 | Atualizado 16/04/2022 13:30

Rio - Em entrevista a uma rede social, com duras críticas à imprensa, o advogado Sandro de Figueiredo, anunciou que está deixando de atuar na defesa do vereador e ex-policial militar, Gabriel Monteiro. A saída de Figueiredo do caso teria sido a pedido do próprio vereador. O advogado disse, porém, que continuará atuando como assessor parlamentar do político.

“O Gabriel Monteiro teve o cuidado e a hombridade para a minha pessoa. Ele conversou comigo e falou: ‘Doutor Sandro, para me atingir, a imprensa está te atacando e falando coisas do seu passado que eu sempre tive conhecimento. Então, meu amigo, para você não ser exposto e não fique à mercê de uma imprensa que traz um lado negativo que você foi julgado e absolvido em 2005, é melhor você sair’, explicou o advogado.

Conforme Figueiredo, ele está trabalhando para pedir direito de resposta à imprensa. O advogado foi expulso da Polícia Militar depois de ser acusado de ameaçar moradores da Taquara, na Zona Oeste, caso não pagassem uma "taxa de segurança" entre R$ 15 e R$ 30, em dezembro de 2006. Sandro faz a defesa do vereador em todos os processos que o político responde.

“Estou deixando claro aqui que eu, doutor Sandro Figueiredo, não estou abandonando o caso Gabriel Monteiro, eu continuo sendo assessor parlamentar dele, mas como opção dele, para que me preservasse”, declarou o advogado durante a entrevista.

O advogado também se defendeu das denúncias de outros processos, como supostas investigações por estelionato e agressões: “Saiu na imprensa que estou sendo investigado por estelionato. Que bom que eu estou sendo investigado, mas até hoje eu não tomei ciência disso. Que investiguem e que essa investigação seja séria, para que possa alcançar a verdade, porque acusações qualquer um pode fazer, principalmente, de violência domestica”.

De acordo com Figueiredo, uma mulher fez dois registros de ocorrência contra ele. A mulher vem a ser mãe do filho dele. O advogado diz que, em um dos processos, já foi absolvido. Já o segundo processo, segundo ele, sequer teve audiência. “Não estou aqui dizendo que o sistema de protecionismo a favor das mulheres é ruim, não. Tem que existir. Muitas mulheres são agredidas, levadas a óbito por agressão dentro do relacionamento, mas é necessário se ter ampla defesa contraditória”, comentou.

Procurados, Figueiredo e o Gabriel Monteiro ainda não se manifestaram.