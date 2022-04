Vídeo mostra criança caída no chão após ser atingida - Reprodução/Redes Sociais

Vídeo mostra criança caída no chão após ser atingidaReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/04/2022 12:19

Rio - O estado de saúde de uma menina de 9 anos atingida por estilhaços de bala no olho esquerdo na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, segue estável nesta segunda-feira (18). A informação é da Secretária Municipal de Saúde.

Ainda segundo o órgão, a diretoria do Hospital Municipal Souza Aguiar, onde a menor está internada, disse que a paciente segue em observação e que mais detalhes sobre o caso são restritos à família.



Entenda o caso



No último sábado (16), uma menina de 9 anos foi atingida por uma bala perdida na Vila Kennedy. Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra a menina andando com duas pessoas na rua, quando cai no chão. As pessoas começam a se desesperar e batem de porta em porta, até que uma pessoa abre a porta para que as outras três entrem.

Segundo a Polícia Militar, não houve operação da corporação e nem confronto armado envolvendo as equipes na Vila Kennedy no último sábado.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República) e encaminhado para a 34ª DP (Bangu), que ficará responsável pelas investigações.