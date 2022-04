Barracão das Escolas de Samba da série Prata e Bronze que desfilam na Intendente Magalhães - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 18/04/2022 16:34

Rio - O amor e a vontade de entregar um lindo espetáculo para o famoso 'Carnaval do povo' fez com que as escolas filiadas na Intendente Magalhães superassem os desafios que surgiram ao longo destes dois anos de pandemia causada pela covid-19. Mais de 30 agremiações tiveram que retomar os trabalhos de forma remota, além de lidar com os antigos problemas, como estrutura para a construção de carros alegóricos, confecção de fantasias e falta de investimento para compra de materiais, que em sua maioria são importados da China.



Mas isso não foi o suficiente para fazer com que os carnavalescos do subúrbio do Rio desistissem de preparar os tradicionais desfiles. Sendo motivados por uma onda de superação entre os integrantes que sobreviveram à covid e também aqueles que perderam seus empregos com a crise financeira, as agremiações enxergam os dias de desfiles como a celebração do fim de um período de tanto sofrimento e incertezas.



"Foram dois anos de incertezas, mas as escolas seguiram trabalhando, mesmo em home office. O retorno dos desfiles é aguardado por todos, as agremiações fizeram um lindo trabalho e vão ser coroados na avenida. Independente da disputa, todas já são vencedoras", disse o presidente da Superliga Carnavalesca do Brasil, Clayton Ferreira.



O carnavalesco da União Cruzmaltina Rodrigo Almeida, de 35 anos, esteve nesta segunda-feira no barracão onde os carros alegóricos são montados, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio. Ao DIA, ele contou do sentimento para este ano. "A parte mais bela é reencontrar as pessoas e saber que estão bem. É o encerramento de um ciclo, tudo que está aqui foi projetado antes e durante a pandemia. Esse Carnaval causa em nós uma mistura de emoções. Muitos integrantes viveram por muito tempo sem emprego. Ver eles se reerguendo é muito emocionante… é a parte mais emocionante de tudo isso", diz.



Faltando apenas quatro dias para a União Cruzmaltina desfilar na série Bronze, Rodrigo conta que a produção já está bem avançada. "Tivemos um presidente que lutou e resolveu todos os problemas que foram surgindo, as fantasias estão prontas desde 2021. Inclusive, temos tecidos com as marcas de 2021 que decidimos manter, esta é uma forma de lembrar tudo que passamos até o desfile", conta.



Porém, nem todas as escolas conseguiram ter esse mesmo resultado. Nos barracões ainda há muitas alegorias em etapa de finalização e outras ainda em etapa de construção. Gian Carlos, 56, fundador e presidente da Guerreiros Tricolores, também da série Bronze, conta que este ano muitas escolas não conseguiram contar com a ajuda das escolas de samba maiores, como acontece tradicionalmente. "A dificuldade este ano está sendo tão grande que nem as agremiações maiores conseguiram tempo para nos ajudar. Mas o Carnaval da Intendente é um carnaval feito de superação, os recursos são mínimos possíveis e é aí que a paixão aflora ainda mais e nos dá força para continuar", afirma.

Há 10 anos envolvido no Carnaval do Rio, Gian revela que este será um ano atípico. Ele não sabe o que esperar do público. "Ainda ficamos com esse temor diante do Carnaval após a pandemia. A questão da motivação não é a mesma, causa um pouco de medo, de receio... mas estamos tentando conseguir superar essas coisas todas", garante. A Guerreiros Tricolores desfila no mesmo dia que a União Cruzmaltina.

Duas noites de espetáculos



Com entrada franca, o público presente vai curtir duas noites de grandes apresentações. No total, 33 escolas vão cruzar a pista levando suas comunidades para o maior espetáculo da terra. Quem for assistir deverá apresentar o cartão de vacinação para acessar as arquibancadas populares.



No grupo de avaliação, 21 escolas lutarão por 8 vagas para o acesso à Série Bronze em 2023. Já no Bronze, 12 agremiações disputam por 6 vagas na Série Prata no próximo Carnaval. Os desfiles da Série Prata acontecerão nos dias 29 e 30 de abril.

Veja a ordem:



Grupo de Avaliação – 21 de Abril - 20h



1º Império de Brás de Pina

2º Bangay

3º Coroa Imperial

4º Alegria do Vilar

5º Flamanguaça

6º Mocidade Unida da Cidade de Deus

7º Camisa 10

8º Unidos da Barra da Tijuca

9º Balanço do Irajá

10º Unidos de Cosmos

11º Império da Zona Norte

12º Coroado de Jacarepaguá

13º Concentra Imperial

14º Unidos do Cabral

14º Império de Nova Iguaçu

16º Tubarão de Mesquita

17º Acadêmicos da Pedra Branca

18º Colibri

19º Gato de Bonsucesso

20º Flor do Jardim Primavera

21º União Rio Minas





Série Bronze – 22 de Abril - 20h

1º Mocidade Unida do Santa Marta

2º Acadêmicos do Jardim Bangu

3º União Cruzmaltina

4º Império de Petrópolis

5º Acadêmicos do Dendê

6º Acadêmicos do Peixe

7º Império Ricardense

8º Vicente de Carvalho

9º Guerreiros Tricolores

10º Unidos de Manguinhos

11º Acadêmicos de Jacarepaguá

12º Arrastão de Cascadura