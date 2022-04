Tartaruga gigante é encontrada na praia da Barra da Tijuca, na tarde desta segunda-feira (18) - Reprodução / Redes Sociais

18/04/2022

Rio - Banhistas que estavam na praia da Barra da Tijuca, na altura do posto 7, na tarde desta segunda-feira, foram surpreendidos com uma tartaruga gigante na areia. O animal da espécie tartaruga-de-couro apresentava diversos machucados e foi encontrada morta quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, por volta das 14h.

Agentes do Projeto de Monitoramento Bacia de Santos, órgão responsável pela remoção destes animais marinhos, foram acionados.

Essa espécie pode pesar 500 kg e medir até 1,90 m de comprimento. De acordo com o biólogo Mario Moscatelli, o animal pode ter ficado enroscado em algum apetrecho de pesca, situação muito comum, junto da linha da costa.

"Ela deve ter morrido sufocada e ou morta por conta dos diversos ferimentos que apresentava. Infelizmente mais um belo espécime, um atrativo turístico, que acaba morrendo potencialmente por conta da falta de gestão efetiva de nossa zona costeira, onde nada pode, mas tudo se faz", lamenta.