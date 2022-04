Canal do Jardim de Alah, entre Ipanema e o Leblon, Zona Sul do Rio - Foto: Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 18/04/2022 18:02

fotogaleria Rio - O canal Jardim de Alah, na Zona Sul do Rio, acordou, nesta segunda-feira, com a areia impedindo a passagem da água da Lagoa Rodrigo de Freitas para o mar. Para o biólogo Mário Moscatelli, o assoreamento é a causa do transbordamento da Lagoa. Esta é a segunda vez em menos de um mês em que o nível de água da Lagoa é acima da capacidade dela.

"Questões como ressaca, maré alta e entrada de frentes frias, agravam esse processo de assoreamento, mas é preciso que as ações de desassoreamento sejam efetuadas de forma mais rápida por conta dos perigos que esse tipo de situação pode trazer para o delicado equilíbrio ambiental da Lagoa", explicou o biólogo.

Para Moscatelli, as autoridades públicas deveriam ter aproveitado a maré baixa para fazer o trabalho de drenagem da Lagoa e desobstrução do canal. "Deve-se entender que o canal do Jardim de Alah é o 'calcanhar de Aquiles' da Lagoa e de todo o sistema de drenagem daquela bacia hidrográfica e não pode ser gerenciado da forma que tem sido ultimamente com o risco de alagamentos e mortandades de peixes", pontuou.

Em nota, a Fundação Rio-Águas afirmou que a maré alta dos últimos dias impediu o trabalho da equipe técnica no local. "A Fundação Rio-Águas informa que mantém uma equipe 24 horas de plantão para o desassoreamento no Canal do Jardim de Alah. Nos últimos dias, o mar esteve em ressaca e está com maré alta, o que impede o desassoreamento. Os serviços serão intensificados com efetivo extra, no fim da tarde, com a melhora das condições do mar", afirmou.

A reportagem tenta contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.