Almoço de Páscoa às pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade foi servido nesta terça-feira no Centro da cidade - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 19/04/2022 17:50

Rio - O tradicional almoço de Páscoa às pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade ofertado pela Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro da cidade, serviu 460 refeições nesta terça-feira(19). O almoço, que foi produzido pela equipe da ONG Gastromotiva, foi feito durante um dia de semana para oferecer mais serviços a esta população.

Ao todo, foram 300 kg de alimentos para a produção das cerca de 500 refeições. Cerca de 800 pessoas passaram pela ação que contou com 100 voluntários. Também foram oferecidos café da manhã, corte de cabelo, barba e banho. Os moradores de rua também tiveram acesso a isenção de documentos, inscrição no Cadastro Único, além de encaminhamentos ao hotel acolhedor e casas de recuperação da prefeitura.

De acordo com a Gastromotiva, o cardápio foi composto por arroz de coco com gergelim e salsa, salada de feijão vermelho com abóbora, abobrinha e cebola roxa, peixe assado e agrião. O arcebispo metropolitano do Rio, Dom Orani João Tempesta, ofertou à população em situação de rua o início das distribuições do almoço e dos ovos de Páscoa.