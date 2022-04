Motorista, família e três ajudantes foram mantidos reféns por criminosos - Reprodução

Motorista, família e três ajudantes foram mantidos reféns por criminosos Reprodução

Publicado 19/04/2022 18:44 | Atualizado 19/04/2022 19:57

Rio - Um caminhoneiro, sua família e três ajudantes sequestrados por quadrilha especializada em roubo de cargas foram resgatados, na manhã desta terça-feira, em comunidade de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com informações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), um bando com cerca de 20 homens descarregava carga de arroz levada pelas vítimas quando agentes chegaram no local.



A vítima, sua esposa, seu filho e os três ajudantes seguiam no caminhão pela Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Jardim Ana Clara, quando foram abordados por dois homens armados em uma moto. A dupla teria feito o motorista levar o caminhão para as comunidades de Cangulo e Santa Clara, em Saracuruna.



Os agentes foram alertados por vizinhos de que o crime estaria acontecendo e foram até o local. Na chegada, dois homens armados em uma moto atiraram contra os policiais e uma perseguição teria se iniciado. Mais a frente, os policiais teriam encontrado o ponto onde o caminhão era esvaziado pelos criminosos. Cerca de 20 pessoas participavam da ação, mas todas conseguiram fugir.



As vítimas, incluindo o filho do motorista, de apenas 2 anos, eram mantidos reféns por parte dos criminosos que participavam do roubo do caminhão. O material era parte de um carregamento de arroz trazido de Santa Catarina. O caminhão e a carga foram recuperados pelos policiais. Um segundo caminhão de menor porte, que seria usado pelos criminosos para levar o material roubado também foi apreendido na ação. As vítimas foram resgatadas sem nenhum ferimento, segundo a Polícia Civil.