Taxista tem carro roubado por três criminosos na Taquara, Zona Oeste do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 04/07/2022 08:57 | Atualizado 04/07/2022 09:02

Rio - Policiais do 18º BPM (Jacarepagua) prenderam, na manhã de domingo (3), três criminosos que roubaram um táxi na Avenida Nelson Cardoso, na Taquara, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a vítima acionou a polícia, após ser assaltado na região.

Os PMs, então, seguiram na direção indicada pelo taxista e o veículo, modelo Spin, foi localizado na mesma avenida. Os assaltantes desobedeceram a ordem de parada e saíram em fuga, quando, segundo relato dos policiais, um deles apontou uma arma para eles. Diante de um possível ataque, os agentes atiraram.

O bandido que conduzia o automóvel perdeu o controle do carro, batendo na lateral da pista do BRT. O trio foi detido e com eles apreendidos um simulacro de pistola e diversos documentos.

Um outro motorista que passava na avenida no momento da abordagem gravou um vídeo contando sobre a perseguição e mostrando os bandidos rendidos no chão. "Roubaram o táxi e os homens vieram dando tiro lá de baixo e o carro rodou. Graças a Deus era só um simulacro", disse. Veja o vídeo:





A ocorrência foi encaminhada para a 32ªDP (Taquara). Não houve registro de feridos na ação.