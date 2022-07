Felipe Melo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/07/2022 11:11 | Atualizado 04/07/2022 11:39

Rio - Policiais do 16ºBPM (Olaria) localizaram, na madrugada desta segunda-feira (4), o carro do jogador Felipe Melo, do Fluminense, que havia sido roubado no último sábado (2). O veículo, um Mercedes-Benz, modelo GLE 53, foi encontrado abandonado na Avenida Guanabara, na Penha Circular, Zona Norte do Rio. O volante do Tricolor das Laranjeiras teve seu carro roubado, na Avenida Brasil, após sair com a família do Maracanã, depois da vitória do time por 4 a 0, contra o Corinthians. O carro foi levado para a 22ª DP (Penha).

Carro do jogador Felipe Melo foi recuperado na zona norte do Rio Reprodução/Rede Social

Segundo a Polícia Civil, não foi encontrado nada de ilícito dos bandidos dentro do carro. O veículo também não apresentava qualquer avaria. Ainda de acordo com a corporação, o atleta, de 39 anos, não chegou a registrar boletim de ocorrência do fato, o que é importante, por exemplo, para poder acionar o seguro do veículo.

Procurada para esclarecer o motivo da não notificação, a assessoria do jogador afirmou ao DIA que, desde domingo, não consegue contato com Felipe Melo, que está em Paraty, na Costa Verde, com a família.