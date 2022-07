Incêndio destrói BRT em Santa Cruz - Redes Sociais

Publicado 04/07/2022 10:42 | Atualizado 04/07/2022 14:17

Rio - Um ônibus do BRT pegou fogo na manhã, desta segunda-feira (4), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel de Santa Cruz foram acionados às 8h30 até a Rua Felipe Cardoso, esquina com a Avenida Antares, no corredor Transoeste, para controlar as chamas.

Ainda de acordo com a corporação, não houve vítimas.

Luidy Feitosa, de 29 anos, estava no articulado no momento do incêndio. Ao DIA, ele relatou como foram os momentos de tensão no BRT. "Na hora que começou a pegar fogo, o brt desligou e nós achamos que era um problema comum. Quem nos avisou que estava saindo fumaça e que estava pegando fogo foi o próprio motorista, que também avisou que não estava conseguindo abrir a porta, até que ele deu um jeito e as portas abriram", disse.



Ele também falou da dificuldade dos passageiros em sair da composição. "Tinham muitos senhores e senhoras de idade, a gente tinha que ficar ajudando as pessoas a descer da composição. O motorista em certo momento ficou até na frente do carro, acho que deveria estar em choque sem acreditar no que tava acontecendo", pontuou Luidy.

Em nota, a Mobi-Rio, concessionária responsável pelo sistema BRT, informou que um articulado que fazia a linha 20 (Salvador Allende x Santa Cruz Expresso), pegou fogo no motor na manhã desta segunda, próximo as estações General Olímpio e Gastão Rangel, sentido Santa Cruz.

Segundo a concessionária, o motorista seguiu todos os protocolos de segurança, abriu as portas e os passageiros desembarcaram. A Mobi-Rio acrescentou foi solicitada uma perícia, porém a concessionária também já iniciou apurações internas para, eventualmente, identificar e punir os responsáveis.