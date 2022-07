A retirada de barricadas da via está entre os objetivos da ação - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/07/2022 06:56

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na comunidade do Engenho da Rainha, na Zona Norte, durante a manhã desta terça-feira (5). Segundo a corporação, agentes do 3ºBPM (Méier) fazem a ação com auxílio do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA) e apoio de outros batalhões da Capital.

Ainda de acordo com a PM, a ação tem como objetivos a prisão de criminosos, a apreensão de armas e a remoção de barricadas das vias da região.

Até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou feridos.

De acordo com um morador da região, durante esta manhã, já houve o registro de assaltos na localidade.

"A gente está precisando de policiamento nas ruas do Engenho da Rainha, hoje já teve mais um assalto na Rua Sócrates Bittencourt, rua de acesso ao metrô. Todos os dias entre 5:00 e 7:00 da manhã assaltando os trabalhadores", disse o homem nas redes sociais.