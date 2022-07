Metrô tem circulação suspensa na manhã desta segunda-feira (05) - Divulgação

Metrô tem circulação suspensa na manhã desta segunda-feira (05)Divulgação

Publicado 05/07/2022 08:30 | Atualizado 05/07/2022 10:35

Rio - As linhas 1, 2 e 4 do metrô apresentaram problemas na circulação, na manhã desta segunda-feira (5). Segundo o MetrôRio, às 7h45 foi necessária a interrupção do tráfego de trens no trecho entre as estações Botafogo e Catete, na Zona Sul, por conta de um "acesso indevido à via".

Ainda de acordo com a empresa, a manutenção foi acionada, e os intervalos já foram normalizados às 08h20. A concessionária não passou mais detalhes sobre o que causou o acesso aos trilhos.

O MetrôRio informa que houve corte de energia na estação Botafogo devido a um acesso indevido à via. O corte afeta a circulação nas Linhas 1, 2 e 4. Manutenção foi acionada. Em breve atualizamos o caso. — MetrôRio (@metro_rio) July 5, 2022

Nas redes sociais, passageiros do metrê relataram sobre a dificuldade na manhã desta terça. "Mais de 10 minutos parada dentro do metrô lotado", reclamou uma internauta. Outra passageira falou sobre o tempo de espera em estação na Zona Norte: "25 minutos em Vicente de Carvalho".

A interrupção desta manhã atrasou muitas pessoas que precisam do metrô para se descolar até o trabalho. "Atrasou o amigo aqui legal", disse um passageiro. Outros passageiros informaram nas redes que houve uma pessoa teria se jogado nos trilhos

Um funcionário da linha me disse que teve uma tentativa de suicídio. — Victor (@crfvictor_00) July 5, 2022

Procurado, o MetrôRio não se pronunciou sobre esta informação.