Policiais prendem três homens após troca de tiros em MacaéDivulgação / PMERJ

Publicado 05/07/2022 09:57

Rio - Policiais do 32º BPM (Macaé) prenderam três homens suspeitos de roubos após uma troca de tiros nesta terça-feira (5) em Macaé, no Norte do estado.

Segundo a corporação, o trio estaria praticando diversos roubos desde Conceição de Macabu, cidade vizinha a Macaé. Após serem encontrados na BR-101, se iniciou uma perseguição e os criminosos entraram em confronto com os policiais, porém não houve feridos.

Os suspeitos foram capturados na Avenida Industrial, no bairro Plaza Franco. Com eles, foram apreendidas duas pistolas e um revólver, além do carro e alguns pertences roubados. A ocorrência foi registrada na delegacia da PRF de Casimiro de Abreu.