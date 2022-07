Os passageiros enfrentam problemas pelo segundo dia consecutivo - Wikipédia - Creative Commons

Os passageiros enfrentam problemas pelo segundo dia consecutivo

Publicado 05/07/2022 06:32

Rio - Os passageiros enfrentam atrasos nos trens na manhã desta terça-feira (5) . De acordo com a SuperVia, os ramais de Japeri, Deodoro, Santa Cruz e Saracuruna circulam com intervalos irregulares entre trechos. O ramal de Belford Roxo opera normalmente.

O ramal Saracuruna circula com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Gramacho e Central do Brasil. O ramal Japeri opera com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Japeri e Comendador Soares e com intervalos médios de 10 minutos no trecho entre Nova Iguaçu e Central do Brasil.

O ramal Santa Cruz, interligado com o Deodoro, opera com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Santa Cruz e Benjamim do Monte e intervalos médios de 10 minutos no trecho entre Campo Grande e Central do Brasil.

De acordo com a concessionária, os atrasos se deram, novamente, por conta dos roubos de cabos, que acabam afetando a sinalização e circulação dos trens.

Aumentos de furtos de cabos