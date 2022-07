Dia ensolarado fez com que as praias amanhecessem lotadas - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 04/07/2022 11:23 | Atualizado 04/07/2022 15:33

Rio - A cidade do Rio terá uma semana ensolarada, com poucas nuvens e altas temperaturas. Com o tempo firme e temperatura agradável, muitas pessoas aproveitaram o dia para se divertir ao ar livre, seja pegando o sol ou se divertindo entre amigos. No calçadão da Praia do Leme, foi possível ver pessoas praticando todos os tipos de esportes. De acordo com o Alerta Rio, nesta segunda-feira (04), o tempo segue firme devido à influência de um sistema de alta pressão. O predomínio será de céu claro e não há previsão de chuva. As temperaturas não apresentarão alterações significativas, com mínima de 14°C e máxima de 34°C.

Na terça-feira o dia segue com sol forte e sem nuvens, com ventos fracos a moderados. A máxima será de 35º C e mínima de 13ºC. Na quarta e na quinta-feira o tempo permanece firme com máximas de 35º C e mínima de 14º C.

Já na sexta o clima fica parcialmente nublado, com algumas nuvens, além de ventos fracos a moderados. Os termômetros seguirão altos com máxima de 35º C e mínima de 15º C.