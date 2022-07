Corpo de Bombeiros - Corpo de Bombeiros / Divulgação

Publicado 04/07/2022 13:11

Rio - O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) promoverá até o dia 8 de julho a Semana de Prevenção contra Incêndio e Pânico (SemPrev 2022). Durante o projeto, que faz parte das comemorações do Dia do Bombeiro e do aniversário de 166 anos da corporação, serão oferecidas, na modalidade de ensino à distância (EAD), palestras e atividades programadas.

É preciso ser residente no estado do Rio e ter 18 anos completos. As vagas são gratuitas e limitadas. Ao final do curso, o certificado será emitido no ambiente virtual pelo próprio participante. "O principal objetivo da Semana de Prevenção é disseminar para o público externo conhecimentos básicos sobre incêndios, seus riscos e formas de prevenção, além de orientações para casos de emergência, incluindo noções de primeiros-socorros. Conscientizar a população influencia diretamente na redução de acidentes e danos. O aprendizado pode, inclusive, ser o diferencial para salvar vidas", explica osecretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral da corporação, coronel Leandro Monteiro.Segundo Leandro Monteiro, a participação de toda a população é importante, mas um dos pontos fundamentais é a adesão de profissionais como porteiros, zeladores e síndicos. "Esses profissionais, pelas próprias características do seu trabalho, são fundamentais para disseminar o conhecimento e ajudar a prevenir acidentes. Durante a SemPrev, vamos abordar diversas situações de risco potencial para população e as medidas para mitigar seus efeitos e, se possível, evitá-los", revela.Na programação também estão orientações sobre como minimizar as chances de acidentes domésticos e o que fazer para evitar inundações causadas pelas chuvas.As inscrições podem ser feitas no site da corporação É preciso ser residente no estado do Rio e ter 18 anos completos. As vagas são gratuitas e limitadas. Ao final do curso, o certificado será emitido no ambiente virtual pelo próprio participante.