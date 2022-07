Rhaillayne Oliveira de Mello foi transferida para a Unidade Prisional da PM, em Niterói - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/07/2022 09:37 | Atualizado 03/07/2022 09:42



Rio - A policial militar Rhaillayne de Oliveira de Mello, de 23 anos, acusada de matar a tiros a irmã Rhayana de Oliveira, 22 , em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi levada para a Unidade Prisional da Polícia Militar (UP-PMERJ), no bairro do Fonseca, em Niterói, no fim deste sábado (2), onde ficará presa. Ela prestou depoimento por cerca de três horas na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que investiga o crime.

Em um determinado momento da oitiva, Rhaillayne chegou a gritar dentro da sala demonstrando arrependimento : "quero minha irmã de volta". Familiares e amigos da PM e da vítima aguardaram o fim do depoimento no pátio da especializada. Agentes da Corregedoria da corporação também acompanharam os depoimentos das testemunhas.

Rhaillayne, lotada no 7º BPM (São Gonçalo), recebeu voz de prisão do próprio marido, o também PM Leonardo de Paiva Barbosa, logo após o crime. Ela vai responder por homicídio. O corpo de Rhayana foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O horário e local do enterro da jovem ainda não foi informado pela família.