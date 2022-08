Policiais realizam perícia em agência da Caixa Econômica após explosão e tentativa de assalto - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 03/08/2022 15:36 | Atualizado 03/08/2022 17:24





De acordo com o vice-presidente da ViA Associados, uma das associações de moradores do bairro, Marcos Vinicius, de 62 anos, chegam a ocorrer 28 furtos em apenas um mês no bairro.



"Nós já estamos fazendo um estudo há tempos da violência que Vila Isabel sofre. O bairro está realmente castigado. Mais ou menos em um mês, nós conseguimos anotar vinte e oito furtos. É furto de ar condicionado, invasão de lojas, consumo de droga na 28 de Setembro a céu aberto, essa população furtando cabos. É complicado", disse. Rio - Moradores de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, alegam que o bairro vem sofrendo com alto número de assaltos diariamente na região e o ataque à Agência da Caixa Econômica Federal , na madrugada desta quarta-feira (3), foi um mais um sinal de alerta.De acordo com o vice-presidente da ViA Associados, uma das associações de moradores do bairro, Marcos Vinicius, de 62 anos, chegam a ocorrer 28 furtos em apenas um mês no bairro."Nós já estamos fazendo um estudo há tempos da violência que Vila Isabel sofre. O bairro está realmente castigado. Mais ou menos em um mês, nós conseguimos anotar vinte e oito furtos. É furto de ar condicionado, invasão de lojas, consumo de droga na 28 de Setembro a céu aberto, essa população furtando cabos. É complicado", disse.

Para ele, a situação da segurança no bairro é muito complexa, já que possui grande oferta e demanda para mercadorias roubadas e, por causa disso, ocorrem tanto ataques ao comércio local em um bairro que antes era visto como a "Zona Sul da Zona Norte".



"Eu sei que é o estado todo, não é um privilégio de Vila Isabel, mas aqui a oferta é muito grande, então chamam todo esse pessoal para poder furtar, para pequenos furtos de portão inteiro, de garagem, medidor, hidrômetros, furtam tudo, é muito grande essa oferta, essa facilidade", afirmou.



Fernando Brum, de 49 anos, diz que o bairro precisa de um grande reforço no policiamento local.



"Vila Isabel precisa de reforço no policiamento, está muito violenta. Fizeram algumas coisas pela segurança, só que depois que começaram a vender esse negócio de crack, a violência aumentou muito. Nós perdemos o direito de ir e vir", lamenta.



Segundo ele, a incidência de assaltos está crescendo muito na região: "Onde eu moro estava tendo muito assalto de celular. Vejo que tem muitos casos para os lados do Sampaio, ali perto da (rua) Barão de Bom Retiro. Tem muito assalto por essa redondeza".



Marcos Vinicius ainda apontou que o bairro caminha para um "buraco muito grande" caso não tenha reforço no policiamento.



"Temos um programa aqui, o segurança presente, mas isso não funciona, não é dessa forma que vai funcionar, infelizmente não vai funcionar, porque tem muitos erros muitos erros nesse programa mesmo, falta muita coisa ainda. O ritmo agora é guerra, e Vila Isabel indo para um buraco muito grande", disse.



As reclamações dos moradores sobre a segurança local foram reforçadas após criminosos terem explodido uma agência da Caixa Econômica Federal na Boulevard 28 de Setembro, principal rua de Vila Isabel, Zona Norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira. Durante a ação, criminosos trocaram tiros com policiais militares, que foram acionados pouco após o alarme do banco tocar. A agência ficou destruída após o ataque.



Os ladrões usaram marretas para quebrar os vidros do branco, que fica em frente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto. Eles chegaram a fechar a via para o assalto, mas foram surpreendidos por PMs do 6º BPM (Tijuca). A polícia informou que os agentes foram acionados para verificar a ocorrência no banco e, ao chegarem ao local, foram atacados a tiros pelos criminosos, iniciando o confronto.



O local foi isolado para perícia, realizada pela Polícia Federal. Não houve prisões e ninguém ficou ferido durante a ação. A área do banco passou por uma do Esquadrão Antibombas, a fim de verificar a possibilidade de outros explosivos no interior da agência.



O que diz a Polícia Militar sobre o policiamento na região

A Assessoria da Polícia Militar informou que a Corporação tem atuado sistematicamente para prevenir e coibir roubos e furtos nas ruas, inclusive empregando reforço através de equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) nos bairros da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Este policiamento junta-se às rondas e outras ações ostensivas aplicadas pelo 6ºBPM (Tijuca) no bairro de Vila Isabel.



A corporação ressalta ainda a importância de que a população colabore realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da nossa Central 190. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos sejam iniciados e ocorra a revisão da mancha criminal.