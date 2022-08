Câmara Municipal do Rio - Divulgação

Câmara Municipal do RioDivulgação

Publicado 03/08/2022 16:03 | Atualizado 03/08/2022 16:38

Rio - A Câmara de Vereadores do Rio vai pagar o aluguel de carros blindados para todos os parlamentares que pedirem nos próximos seis meses. A decisão, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (3), cria a verba de Representação de Gabinete, que tem valor máximo de R$ 2,3 milhões.

Cada vereador receberá até R$ 7,5 mil reais por mês para custear a locação do veículo. O valor é o mesmo cobrado pela empresa vencedora de uma licitação em 2021 que já aluga seis carros blindados para o Parlamento carioca. Para ter direito ao valor, o vereador precisará enviar o pedido com a justificativa para a Mesa Diretora.

De acordo com o presidente da Câmara, Carlo Caiado, sem partido, a resolução é justificada pelo "diversos vitimados no exercício de seus mandatos e os recentes episódios de violência sofridos por parlamentares na atual legislatura". Além disso, a decisão também afirma que "a atuação dos vereadores muitas vezes contraria interesses de grupos criminosos que atuam nas regiões da cidade".

Neste ano, casos de vereadores vítimas de violência foram registrados no Rio. Em julho, a parlamentar Verônica Costa (PL) foi vítima de uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, Zona Norte do Rio, e teve o carro atingido por dois tiros. O automóvel era blindado e não houve feridos.

Em junho, o vereador Luciano Vieira (PL) também sofreu uma tentativa de assalto na Avenida Brasil. O carro, que também era blindado, foi atingido por dois disparos. Ele estava acompanhado de um amigo, mas nenhum dos dois ficou ferido.

Em nota, a Câmara dos Vereadores ressaltou esses ataques noticiados pela imprensa.

CONFIRA:

Para ter direito ao custeio, o parlamentar deve encaminhar pedido com justificativa para a Mesa Diretora, que vai controlar a prestação de contas apresentadas. O mecanismo tem caráter temporário, e vai vigorar por seis meses.