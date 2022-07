Vereadora Verônica Costa (PL) sofreu tentativa de assalto na Avenida Brasil, mas ninguém ficou ferido, de acordo com sua assessoria - Reprodução

Publicado 13/07/2022 07:31 | Atualizado 13/07/2022 08:31

Rio - A vereadora Verônica Costa (PL) afirma ter sido vítima de uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira (12), na Avenida Brasil, e teve o carro atingido por dois tiros. Nas redes sociais, ela postou um vídeo mostrando seu veículo baleado, acompanhado da legenda "estou viva". A imagem foi feita em frente à 30ª DP (Marechal Hermes), onde ela fez o registro do caso.



Segundo a comunicado da vereadora, ela sofreu uma tentativa de assalto quando estava no veículo com seu motorista, uma assessora e uma fotógrafa. No vídeo, é possível ver que seu carro foi atingido por disparos na janela do condutor e outro no para-brisa. Como o automóvel é blindado, nenhum dos quatro passageiros ficou ferido. A ação teria ocorrido na altura da Fazenda Botafogo, na Zona Norte do Rio.