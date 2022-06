Dr. Mair conta que foi alvo de disparos na noite de domingo (19) em Saracuruna, Caxiasdr - Reprodução

Dr. Mair conta que foi alvo de disparos na noite de domingo (19) em Saracuruna, CaxiasdrReprodução

Publicado 20/06/2022 08:08 | Atualizado 20/06/2022 08:18

Rio - O carro do vereador de Mangaratiba Mair Araujo Bichara, o Dr. Mair (Republicanos), afirmou que foi alvo de disparos neste domingo em Saracuruna, Duque de Caxias. O veículo do parlamentar foi atingido por três disparos. O vereador contou que estava chegando ao Hospital Adão Pereira Nunes, onde também trabalha, para um plantão quando foi abordado por uma dupla em uma motocicleta.

Disparos atingem carro de vereador de Mangaratiba Reprodução

Dr. Mair relatou que fugiu dos criminosos e teve o carro alvejado. Ele não ficou ferido.

"Estava chegando no meu local de trabalho para dar meu plantão, onde fui surpreendido por três elementos em uma moto que falaram meu nome, ordenaram que eu descesse do carro. Eu fugi e eles alvejaram meu carro. Graças a Deus está tudo bem. Queria agradecer papai do céu por mais esse livramento", afirmou.

O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).