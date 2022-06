Oficina é interditada em Ramos, após suspeitas de estelionato - Divulgação

Publicado 20/06/2022 13:21

Rio - Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) interditaram, nesta segunda-feira (20), uma oficina mecânica que tinha sido alvo de operações de busca e apreensão na última sexta-feira (17), em Ramos, Zona Norte do Rio. O local é acusado de cometer fraudes e constranger clientes para realizar serviços.

O mandado de interdição, expedido pelo juiz Thiago Fernandes de Barros, da 28ª Vara Criminal, tem a finalidade da suspensão das atividades econômicas na 'World Pneus' pois, segundo o mandado, há justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.

"Trata-se de ação penal em que os réus Bruno Soares Pereira, Cláudio Ferreira Garcia, Erico Soares Duarte e Ricardo da Silveira Mallmann encontram-se denunciados como incursos nas penas do artigo 171, parágrafo 4° do Código Penal", informa o despacho emitido pelo juiz.

A interdição faz parte da segunda fase da operação 'Pit Stop'. Na última sexta, a 'World Pneus', que fica localizada na Rua Uranos, tinha sido alvo da primeira fase da ação, onde foram realizadas buscas e apreensões no local.

Na ocasião, a polícia foi até a oficina para verificar denúncias de que funcionários da World Pneus são suspeitos de atrair consumidores com ofertas de trocas de pneus com preços abaixo do mercado. Porém, ao chegar no estabelecimento, o cliente era constrangido a pagar por outros serviços mais caros, não solicitados e, muitas vezes, desnecessários. Segundo a denúncia, em alguns casos, os funcionários só liberavam o carro após o pagamento e algumas peças indicadas na nota fiscal nem sequer eram trocadas.

Um manual encontrado durante as buscas no estabelecimento apresenta a recomendação repassada para os funcionários. "Tentar 'descondenar' o pneu e pegar a suspensão. Nunca passar serviço com carro montado", diz um trecho do texto anotado à caneta em um caderno.

Além das buscas, foram feitas as prisões em flagrante do gerente do estabelecimento, Cláudio Ferreira Garcia e de Everton Silva Carvalho, mecânico, indiciados por estelionato, dano e associação criminosa.

Segundo os agentes, durante as buscas, uma das vítimas estava no local e afirmou que seu veículo, um Renault Fluence, chegou lá para a troca de dois pneus. Porém, segundo o proprietário do carro, Everton, sob as ordens de Cláudio Ferreira, já havia danificado uma peça de seu veículo e exigia a sua troca, além de outras, para a execução e garantia do serviço.

Os policiais prenderam os dois em flagrante, sendo encaminhados para à 21ª DP (Bonsucesso). Na delegacia, Everton negou que tenha danificado o carro do cliente, e afirmou que não tem nenhum vínculo empregatício com a oficina. Já Cláudio disse em depoimento que não sabia dos problemas no veículo.

Ainda de acordo com a polícia, além de Cláudio, outros responsáveis pela empresa já foram indiciados em diversos inquéritos pelos mesmos crimes. Entre eles Bruno Soares Pereira e Erico Duarte Soares, que são os donos do estabelecimento.

O delegado Hilton Alonso pediu que as vítimas que ainda não tenham registrado sua ocorrência devem se dirigir para à 21ª DP com a documentação necessária.