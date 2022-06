Saara já tem agasalhos e gorros a venda - Marcos Porto/ Agência O Dia

Saara já tem agasalhos e gorros a venda

Publicado 20/06/2022 14:07

Rio- "Cariocas não gostam de dias nublados", já cantava Adriana Calcanhotto em 1994, mas, mesmo sem gostar, é necessário se virar quando os termômetros caem no Rio. E eles estão perto de cair cada vez mais. Nesta terça-feira (21), o inverno chega e as mudanças nos costumes já se fazem necessárias. O chinelo dá lugar às botas, a regata ao casaco e há até quem saia de cachecol por aí.

Na Saara, região de comércio popular no Centro da cidade, que no verão fica lotado de biquinis e bonés, já era possível perceber a entrada de agasalhos e gorros. Letícia Silva, de 28 anos, foi fazer compras para aguentar a chegada da nova estação. "Eu detesto inverno, chuva e frio. Sou carioca da gema e amo o calor, mas fui comprar roupas pro meu filho de 8 anos e acabei comprando pra mim também", disse ela, que explicou que sempre faz as "comprinhas" na região por morar por perto. "Acaba sendo mais fácil pra mim".

Wanda Darcy, 50, também escolheu a Saara para se preparar pro frio. "Eu fui comprar roupas de frio pra mim, mas acabei comprando para meu irmão e sobrinha", disse a moradora de Cabo Frio, na Região dos Lagos, que optou por comprar no local porque considera que tem bons preços e muita variedade. Ela contou ainda que mesmo com os problemas de rinite, ama o frio porque acredita que as pessoas se vestem melhor, mas o que ela gosta mesmo nesta época do ano é de ficar em casa vendo TV e tomando chocolate quente.

Brenda Falcão, 24, concorda com Wanda de que no inverno os "looks" ficam mais bonitos. "Amo inverno porque me visto melhor. Eu fui fazer compras pra mim mesma lá no Saara, porque acho o melhor lugar para encontrar roupa de frio barata e com qualidade", afirmou.

Alta de vendas por conta do frio e das festas juninas

O presidente do pólo Saara, Sérgio Obeid, afirmou que há alta expectativa no crescimento das vendas no local para o inverno: "Estamos prevendo um aumento de 30% nas vendas em relação ao ano passado".

De acordo com ele, além das roupas de frio, a época também é ótima por conta das festas juninas. "Com a volta do evento, que não acontecia há um tempo por causa da covid, o Saara também volta a ter bons lucros", comentou.

Culinária da época também é sucesso

E quando se fala em festa junina, já pensamos em comidas gostosas, né? Aliás, no friozinho, nada melhor do que uma boa comida. Neide Santana, integrante da velha guarda da Portela, é também uma cozinheira de mão cheia e compartilhou suas preferências gastronômicas para a época. "Eu gosto mesmo é de fazer uma sopinha de ervilha com torradas, um cozido também, porque tem o pirão que também dá uma 'sustância' legal", contou.

Para ela, hoje em dia o pessoal gosta mesmo é de comer. Faça frio ou faça sol, se a comida for boa, não há tempo que impeça. "As vezes tá 40 graus e eu 'to' com com angu à baiana na Feira das Yabás e o pessoal come mesmo assim, sua até molhar a roupa, mas não deixa de comer", brincou.

A Tia Surica, presidente de honra da Portela e famosa pelas suas comidas, disse não abrir mão de caldos e sopas nesta época. "A sopa de legumes é a minha preferida, tudo quentinho assim me apetece, também gosto muito de um pirão", comentou Surica, que disse já ter tirado os casacos do armário para receber a 'Frozen'.