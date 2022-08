Complexo do Chapadão, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, é dominado pelo Comando Vermelho - Divulgação/ONG Viva Rio

Publicado 04/08/2022 17:07

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá), com apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM), realiza uma operação emergencial no Complexo do Chapadão, na altura de Guadalupe, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (4). O objetivo da ação é verificar uma denúncia de que dois homens teriam sido sequestrados e levados para o interior da comunidade. Às 17h, a PM disse que a informação ainda não havia sido confirmada, mas que as equipes permanecem no terreno. Também não há informações de feridos até o momento.

De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, disparos de tiros foram ouvidos na região às 16h14. Segundo informações, equipes da PM foram atacadas a tiros por criminosos que pertencem ao Comando Vermelho (CV).

Moradores do Chapadão pedem para que as pessoas tenham cuidado ao passar no local. O clima é de tensão no local.