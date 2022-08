São 291 alunos vencedores da 1ª Olimpíada Carioca de Matemática (OCM) - Beth Santos

Publicado 04/08/2022 16:06 | Atualizado 04/08/2022 17:05

Rio- Começou nesta quinta-feira (04) a entrega de notebooks aos 291 alunos vencedores da 1ª Olimpíada Carioca de Matemática (OCM). A cerimônia aconteceu no Aterro do Flamengo, na Zona Sul. Além desse prêmio, os estudantes ganharão também uma viagem para a Disney e a Nasa, ambos nos Estados Unidos.

E não para por aí: os dez primeiros alunos e as dez primeiras alunas também foram premiados com um curso de programação, cedido pela empresa Codebuddy, e de Inglês, da escola de línguas Edify Education. Medalhas e menções honrosas também foram distribuídas.



Participaram da OCM 200 mil alunos do 2º e 9º ano do Ensino Fundamental e Fundamental II, selecionados após duas provas elaboradas em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).



O prefeito Eduardo Paes esteve presente na entrega dos prêmios e afirmou que a Olimpíada foi um grande acerto da rede municipal de ensino. "A Olimpíada estimula uma área importante e mostra uma capacidade enorme da nossa rede. Buscamos oferecer oportunidades iguais, essa garotada pode chegar muito longe. É a força do exemplo, mostra que um estudo extra pode significar uma mudança importante na vida", disse.



A iniciativa da Prefeitura do Rio, por meio da secretaria de educação, é pioneira entre as redes públicas de ensino no país que, através do reforço no engajamento dos estudantes na Matemática, busca melhorar o desempenho dos alunos na disciplina.



"O Rio é a cidade da Matemática. Hoje é um dia para comemorar e reconhecer esses jovens. Essa premiação tem dois sentidos: primeiro, é um estímulo ao talento das nossas crianças que se destacam nessa disciplina, além de ter também o valor de exemplo. Queremos estimular a aprendizagem da Matemática na rede como um todo", defendeu o secretário de Educação, Antoine Lousao, que também esteve presente na cerimônia de entrega.



Além dos alunos, os professores e diretores das escolas em que os alunos tiveram melhor desempenho também serão premiados com uma viagem de formação na Universidade de Columbia, em Nova York.



A segunda edição da Olimpíada Carioca de Matemática já está em andamento nas unidades escolares com a primeira fase concluída em junho, e o encerramento da segunda fase previsto para outubro.



Altas Habilidades

A Olimpíada também foi uma oportunidade para a secretaria identificar alunos com traços de altas habilidades. Até o momento, são contabilizados 144 alunos da rede.

Além deles, todos os estudantes elegíveis na OCM estão sendo convidados a participar do Programa Altas Habilidades, parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Instituto Helena Antipoff, Instituto Apontar, Stone, Alicerce Educação e Instituto Virgolim.



O programa acontecerá em 11 polos padronizados, em cada uma das Coordenadorias Regionais de Educação. A formação ocorre seguindo calendário escolar com aulas presenciais de três horas e cinco dias na semana.

Com a chegada dos campeões da Olimpíada de Matemática, o programa fica perto de alcançar a meta de fechar o ano com 250 alunos.