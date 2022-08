Adolescente apreendido por furto de celular é encaminhado para a 14° DP, no Leblon. - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 04/08/2022 16:50 | Atualizado 04/08/2022 18:16

Rio - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (3), no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após flagrante de furto de celular de um estudante de 23 anos, que estava dentro de um carro estacionado na Avenida Bartolomeu Mitre. A identificação do adolescente não foi divulgada.



Segundo relato de testemunhas, o jovem descia do ônibus para assediar pessoas e em seguida retornava para o coletivo, seguindo viagem. Após o furto do celular na Avenida Bartolomeu Mitre, a vítima foi atrás do suspeito e a movimentação na rua chamou a atenção dos guardas e de um policial civil que estavam próximos ao local.

Os agentes apreenderam o jovem dentro do ônibus, com o telefone celular. Ele foi conduzido para a 14ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado.