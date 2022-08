A vítima foi encontrada morta dentro de uma casa em Campo Grande - Rede Social

A vítima foi encontrada morta dentro de uma casa em Campo GrandeRede Social

Publicado 05/08/2022 11:54 | Atualizado 05/08/2022 15:09

Rio- Uma mulher, identificada como Milyana de Carvalho Novaes, de 21 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa em Inhoaíba, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (4). De acordo a família da jovem, o corpo foi encontrado queimado dentro da residência da ex-sogra. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima. Ela deixa uma filha de dois anos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe policial do 40ºBPM (Campo Grande) foi acionada para verificar uma ocorrência no local onde a vítima já foi encontrada em óbito. A área foi isolada para perícia e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

A cunhada da vítima, Thais Marques, em entrevista ao 'RJTV1', contou que o ex-companheiro de Milyane a levou para a casa da mãe dele para matá-la.

"Depois de matar ele colocou fogo no corpo dela. Aqui está todo mundo em estado de choque, nosso foco agora é a menina de dois anos (filha da vítima), a gente pede justiça pela vida dela, porque ela não merecia morrer e ser tratada desse jeito, foi mais um feminicídio", lamentou.



fotogaleria

No perfil do Instagram da vítima ela se identificava como consultora de vendas e técnica em necropsia. As últimas publicações foram fotos da filha em que ela legendou com "a sequência mais linda". No Facebook, amigos e familares deixaram o recado pedindo por justiça em suas últimas publicações.

"Tão linda e tão nova", lamentou uma amiga. "Tão nova, como podem fazer isso com? Ela tem uma filhinha pequena", questionou outra. "Eu ainda não tô acreditando que Milyana morreu", dizia outro cometário.



Feminicídio

Milyana de Carvalho é mais uma vítima de feminicídios no estado do Rio . De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP) o número desses casos cometidos no estado do Rio em 2022 aumentou em relação a 2021. De janeiro a junho deste ano foram 57 casos, contra 48 neste mesmo período. O aumento é de 19%.

Apesar de ainda não terem sido contabilizados pelo ISP, entre junho e julho outros 11 casos foram registrados no estado.