Maurício e Jerominho foram atingidos por tiros de fuzilDivulgação

Publicado 05/08/2022 13:42 | Atualizado 05/08/2022 13:56

Rio - O cunhado do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, que também foi baleado em um ataque na tarde desta quinta-feira (4), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, permanece internado no Hospital Municipal Rocha Faria. Maurício Raul Attalah deu entrada em estado grave na unidade, mas a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, nesta sexta-feira (5), que o quadro do homem é estável.Maurício e Jerominho foram atingidos por tiros de fuzil em frente ao centro social que o ex-parlamentar coordenava, na Estrada Guandu Sapé. A dupla havia acabado de sair do carro onde estavam, quando foi surpreendida pelos atiradores, que se aproximaram em um veículo branco. O ataque durou pouco mais de dez segundos e foi realizado por três homens encapuzados.