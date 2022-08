O caso foi registrado na DPCA e os agentes realizaram um trabalho de investigação e monitoramento. - Divulgação

O caso foi registrado na DPCA e os agentes realizaram um trabalho de investigação e monitoramento.Divulgação

Publicado 05/08/2022 14:04 | Atualizado 05/08/2022 14:06

Rio- Um homem, 31 anos, acusado de abusar sexualmente da própria filha de 12 anos foi preso nesta quinta-feira (4) em Rio Bonito. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.

O crime aconteceu no início deste ano, quando a vítima foi visitá-lo. Durante depoimento, a menina revelou que o pai começou a acariciar o corpo dela e obrigou que ela fizesse sexo oral nele. Em determinado momento, a atual companheira do homem chegou na casa e ele saiu do quarto de forma disfarçada, não tendo finalizado o ato sexual.

Segundo as investigações, após os abusos e o trauma psicológico, o pai ameaçou de morte a vítima deixando claro que se a ela contasse para alguém sobre o ocorrido a mataria, estabelecendo o que denominou de "muro do silêncio".

A menina passou a ter comportamento depressivo após os abusos e começou a se auto mutilar devido ao transtorno psicológico causado pelo abuso sexual sofrido e praticado pelo próprio pai.

O caso foi registrado na DPCA e os agentes realizaram um trabalho de investigação e monitoramento.