O carro do médico foi fechado por criminosos armados Reprodução da Internet

Publicado 05/08/2022 17:12 | Atualizado 05/08/2022 17:25

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte do médico Luiz Antônio Ribeiro Nunes, de 61 anos, assassinado durante tentativa de assalto na Taquara, Zona Oeste do Rio, no fim da noite desta quinta-feira (5). O caso aconteceu na Rua Radialista, próximo à área movimentada do bairro, quando o médico e a família tiveram o carro fechado por criminosos.



De acordo com informações preliminares, o médico percebeu a movimentação dos bandidos para bloquear a passagem, sacou a arma que portava e disparou contra os bandidos. Na troca de tiros, ele foi atingido e os bandidos fugiram sem levar nada.



Luiz Antônio chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. A família do médico esteve, no fim da manhã desta sexta-feira (5), no Instituto Médico Legal (IML) do Centro para a liberação do corpo.

Esposa e irmão do médico Luiz Antônio de 61 anos, morto ao reagir a um assalto no Pechinxa na noite desta quinta feira. Sandro Vox / Agência O Dia



A Polícia Civil informou que busca imagens de câmeras de segurança da região onde o caso ocorreu e depoimento de testemunhas que ajudem a identificar os responsáveis pelos assalto: "Diligências estão em andamento para identificar e prender os autores do crime".