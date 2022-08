Muitos amigos e familiares compareceram no sepultamento do Fernando Magarça - Vanessa Ataliba / Agência O Dia

Publicado 05/08/2022 15:37

Rio - O corpo de Fernando Magarça, 53 anos, foi sepultado nesta sexta-feira (5) no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Amigos e familiares compareceram na cerimônia para se despedir do compositor, descrito como uma "pessoa excepcional". Ele foi morto a tiros, nesta quarta-feira (3), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio

"Tenho ele como amigo, irmão, padrinho, conselheiro... Um super-homem. É uma perda muito grande para o samba. Um baita compositor, com diversos sucessos por aí. Muitos artistas dão graças por terem conhecido o Fernando e gravado algumas obras com ele. O planejamento dele sempre foi a música, ajudar o próximo. Ajudar a gente da música, gravando as composições dele. Às vezes, quando podia, ajudava até financeiramente. O pedido de justiça deixamos com a Justiça. Nós preferimos falar da música", disse Marclei Freitas, afilhado do compositor.

Fernando participou de canções de artistas como Zeca Pagodinho, Alcione e Xande de Pilares. Durante o sepultamento, Marclei relembrou de alguns trechos escritos pelo padrinho. Magarça também foi campeão de samba-enredo pelo Salgueiro em 2005, 2006 e 2010. A escola divulgou uma nota lamentando a morte do compositor. Nas redes sociais, o cantor Dudu Nobre prestou uma homenagem.

"Ainda em choque, um dos caras mais bacanas do mundo do samba. Grande pai, grande músico, grande compositor, grande parceiro. Aí eu me pergunto, porque? Me pergunto pra que? Você vai deixar muitas saudades meu amigo! Todo meu apoio para a família", publicou.

A associação Ecad, que representa diferentes classes da cadeia produtiva da música, também se despediu. "O Ecad lamenta e expressa o seu pesar pelo falecimento de Fernando Magarça, Diretor Presidente da Sbacem. Autor de um vasto repertório, Fernando Magarça teve suas composições interpretadas por nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Grupo Revelação e Xande de Pilares. Nossos sentimentos a todos os seus familiares, amigos e aos colegas da Sbacem", disse.

Segundo relatos de testemunhas, o sambista foi morto após uma discussão de trânsito. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso para esclarecer a autoria e a dinâmica da morte.

Fernando Magarça deixa duas filhas, de 2 e 7 anos, e a esposa, com quem estava casado há 12 anos.