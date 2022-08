Covid-19 - Reprodução

Publicado 05/08/2022 17:52

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta sexta-feira (5), 2.518 novos casos de covid-19 no Rio. Além disso, 21 pessoas morreram por conta da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o estado tem um total de 2.457.643 casos confirmados e 74.945 mortes. De acordo o painel de monitoramento, a taxa de ocupação da UTI pelo novo coronavírus está em 55%. Já nas enfermarias, a taxa é de 22%.

O Panorama Covid da SES, atualizado nesta sexta-feira, aponta uma queda de 32% de atendimentos relacionados síndrome gripal em UPAs da redes estadual na última semana, totalizando 212 casos. A taxa de positividade dos testes de antígeno para covid-19 está em 10%. Em relação ao exame RT-PCR, a taxa caiu para 7%.

Vacinação

O Brasil atingiu um total de 169.202.125 pessoas, ou 78,7% da população, com o ciclo vacinal completo contra a covid-19. Em relação à primeira dose, 179.979.670 pessoas receberam, sendo 83,7% do total da população. A contagem é do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte.