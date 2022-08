Prisão de Gustavo de Andrade e seu filho Rogério de Andrade por policiais federais que os conduziram para a sede da Policia Federal na Praça Mauá - Sandro Vox / Agência O Dia

Prisão de Gustavo de Andrade e seu filho Rogério de Andrade por policiais federais que os conduziram para a sede da Policia Federal na Praça MauáSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 05/08/2022 17:28

Rio – Agentes da Polícia Federam cumpriram, na tarde desta terça-feira (5), em conjunto com policiais militares da UPP da Rocinha, um mandado de prisão preventiva contra um homem foragido da Operação Não Seja um Laranja, realizada na última terça-feira (2), na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a PF, o homem de 32 anos, que não teve sua identidade revelada, é o chefe da organização criminosa investigada durante a operação, que visa desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas em diversas instituições bancárias do país.

Relembre última operação

Na última terça-feira (2), a Polícia Federal cumpriu no Rio de Janeiro, seis mandados de busca e apreensão , sendo dois em Santa Cruz e três no Recreio dos Bandeirantes, bairros da Zona Oeste da capital, além de um em Três Rios, no Sul do estado.