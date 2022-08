Tentativa de furto causa tumulto no Shopping Nova América. Foto: Ricardo Cassiano/Agencia O Dia - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 05/08/2022 18:04 | Atualizado 05/08/2022 18:44

Rio – Uma tentativa de furto provocou tumulto no Shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (5). Policiais à paisana que estavam almoçando no local reagiram ao perceber a ação criminosa em uma das lojas do primeiro piso. Não houve feridos.



Nas redes sociais, internautas relataram momentos de pânico dentro do shopping.

"Aí tu tá (sic) na praça de alimentação do shopping Nova América, e todo mundo começa a correr falando que está tendo arrastão. Doideira total", relatou um. "Cheguei no Nova América e estava rolando tiroteio dentro do shopping", afirmou outro.



Às 13h28, a plataforma Fogo Cruzado registrou troca de tiros no local. Em nota, o Shopping Nova América afirmou que acionou agentes da Polícia Militar. Ao DIA, a PMERJ relatou que não houve ocorrências sobre o caso. A Polícia Civil não respondeu aos questionamentos da reportagem até o fechamento desta reportagem.