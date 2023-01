Matheus Lemos de Souza chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 03/01/2023 07:00 | Atualizado 03/01/2023 08:46





De acordo com as investigações, Matheus entrou por engano na Rua Francisca Marquês, no Rocha, quando fazia entrega de lanches. O jovem foi abordado por criminosos que pretendiam roubar sua motocicleta e, ao tentar fugir, acabou sendo baleado. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira (2), segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (3), um cartaz que pede informações para ajudar a identificar e prender os envolvidos na morte a tiros do entregador por aplicativo Matheus Lemos de Souza , de 22 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu durante uma tentativa de assalto na madrugada do último sábado (31) e é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

O caso foi registrado inicialmente na 72ª DP (São Gonçalo) e depois encaminhado para a especializada. As investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime. Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento do entregador. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.



Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Matheus e prestaram homenagens ao jovem. "Tem coisas nessa vida que nunca vamos entender, um menino bom, trabalhador e cheio de sonhos ter sua vida interrompida por causa de um bem material. Matheus Lemos foi guerreiro desde que nasceu e assim, como guerreiro, foi e nos deixou com saudades. Que o Senhor te receba e conforte não só nossa família, mas cada um que teve o prazer de conhecer você", desabafou um parente.



"Muita covardia que fizeram com você, cheio de vida e sonhos interrompidos, só para levarem sua moto, que comprou com seu suor, até quando vai acontecer isso, meu Deus? Vidas se perdendo para a bandidagem. Descanse em paz, meu sobrinho querido", publicou uma tia da vítima. "Amei conhecer você, foram momentos incríveis, difícil acreditar", comentou uma amiga.



"Ainda em choque, sem acreditar, um garoto muito bom, sempre sorrindo, nunca estava triste, sonhando, correndo atrás dos seus objetivos e sonhos (...) sem palavras, vai deixar muitas saudades, por onde passava falava com todo mundo, muito querido no bairro. Descansa em paz, que Deus possa confortar a família, nessa triste notícia por uma covardia", escreveu um amigo.

