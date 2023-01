O caminhão tombou após bater em uma mureta na BR-101, altura da Avenida Contorno - Divulgação

O caminhão tombou após bater em uma mureta na BR-101, altura da Avenida ContornoDivulgação

Publicado 03/01/2023 08:24 | Atualizado 03/01/2023 09:20

Rio - Um caminhão com carga de arroz tombou na BR-101, na altura da Avenida Contorno, em Niterói, na Região Metropolitana, e o motorista ficou preso entre as ferragens na manhã desta terça-feira (3). Durante o acidente, pedestres ainda saquearam a carga.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado por volta das 7h20 e às 8h40 o condutor foi removido do veículo e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). O estado de saúde é considerado leve. A vítima não teve o nome divulgado.



Durante o tombamento do veículo, a carga foi ao chão e pessoas foram flagradas recolhendo o alimento antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).