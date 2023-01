’Era trabalhador, não era criminoso, não saiu para fazer assalto, saiu para fazer a última entrega’, desabafou prima de Matheus Lemos de Souza - Marcos Porto/Agência O Dia

’Era trabalhador, não era criminoso, não saiu para fazer assalto, saiu para fazer a última entrega’, desabafou prima de Matheus Lemos de Souza Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 03/01/2023 13:48 | Atualizado 03/01/2023 15:11

Rio - Trabalhador, amoroso e responsável foram algumas das características que familiares atribuíram a Matheus Lemos de Souza, de 22 anos, que morreu nesta segunda-feira (2), após ter sido baleado com cinco tiros durante uma tentativa de assalto. A vítima fazia a entrega de um lanche no bairro do Rocha, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na madrugada de sábado (31), quando foi abordada por criminosos na Rua Francisca Marques. Parentes estiveram nesta terça-feira (3) no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó para liberar o corpo do jovem.

fotogaleria

De acordo com uma prima, que preferiu não se identificar, Matheus tinha um emprego formal instalando internet durante o dia e, há cerca de um ano, fazia entregas para uma lanchonete à noite. No dia do crime, ele havia levado um lanche para uma cliente, mas a máquina de pagamento com cartão não funcionou e o jovem seguiu para o estabelecimento para pegar outra. Apesar do patrão ter dito para retornar à casa da freguesa no dia seguinte, ele disse que voltaria, porque o local ficava próximo.

Ainda segundo a familiar do jovem, o dono da lanchonete estranhou a demora da vítima para retornar, já que a casa da cliente ficava há cerca de dez minutos do local e já havia se passado mais de uma hora. Por conta da pouca distância, Matheus deixou o celular no estabelecimento. Preocupado, ele decidiu procurar pelo entregador no Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, mas não o encontrou. Em seguida, esteve no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, para onde a vítima foi socorrida.

"Era um menino responsável, cumpria com suas ordens, trabalhador, digno. Aqui é a forma da gente esclarecer quem era o Matheus: trabalhador, honesto, justo. Um menino de família, um menino ao qual sustentava uma casa com um pai aposentado, uma mãe que não trabalhava. Um menino ao qual respeitava, amava. A nossa fala justifica quem é o Matheus. A nossa bandeira aqui hoje é só para dizer que o Matheus era trabalhador, não era criminoso, não saiu para fazer assalto, saiu para fazer a última entrega", desabafou a prima.

Socorrido ainda com vida, Matheus relatou aos militares do Corpo de Bombeiros que criminosos em um veículo o abordaram para roubar sua motocicleta. Familiares acreditam que o entregador tenha sido baleado no momento em que tentava fugir dos assaltantes. O rapaz ficou internado no HEAT por dois dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de ontem. Agora, parentes temem pela própria segurança, porque moram próximos ao local do crime.

"O assassinato foi do lado da nossa casa. Eu quero que vocês entendam nossa dor, que a gente também está em risco porque, infelizmente, a gente não tem quem nos guarde, a não ser o Senhor". Inicialmente, o caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo), onde o pai e o irmão do jovem já prestaram depoimento. A motocicleta dele também foi entregue na distrital. Entretanto, as investigações foram encaminhadas para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que realiza diligência para localizar os autores do crime.

Nas redes sociais, a lanchonete em que o jovem trabalhava lamentou a morte. "Matheus, um garoto carismático, extremamente trabalhador e por uma covardia gigante, por uma moto tiraram sua vida.Venho em nome da família Rei do Cachorrão prestar todas as condolências aos familiares. Bom garoto. Triste notícia", diz a publicação. A Associação de Moradores da Água Mineral (AMAM), bairro onde a vítima morava, também divulgou uma nota de pesar.

"O Matheus Lemos foi um milagre desde o seu nascimento, um vencedor desde os primeiros dias de vida. Um menino caçula de dois irmãos, educado, alegre, que estava sempre com a sua mãe e na sua infância a acompanhava na igreja. Falava com todos e se tornou um homem trabalhador, nunca foi um rapaz de fazer mal a quem quer que seja. Trabalhava pela manhã, fazia curso e a noite era entregador em lanchonete.

Infelizmente, apaga-se o brilho de mais uma vida, de mais um filho querido, de mais um irmão, de mais um trabalhador, sumariamente, essa luz é interrompida sem chances para despedidas", escreveu a associação.