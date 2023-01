Familiares de Diérson Gomes da Silva se reuniram com a Comissão de Direitos Humanos da Alerj - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Familiares de Diérson Gomes da Silva se reuniram com a Comissão de Direitos Humanos da AlerjEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 12/01/2023 17:41 | Atualizado 12/01/2023 18:43

Rio - Familiares do catador de recicláveis Diérson Gomes da Silva, morto por policiais militares na Cidade de Deus, se reuniram com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) na manhã desta quinta-feira (12).

Durante o encontro, a sobrinha de Diérson, Jurema de Souza, criticou a atuação dos policiais. "Há um sentimento de revolta. O meu tio não é o primeiro homem negro favelado a ser morto dessa forma. Ele foi alvejado por tiros, por balas que nós compramos porque pagamos os nossos impostos e vivemos corretamente. Ele foi alvejado com aquilo que a gente comprou para fazer a nossa defesa", desabafou Jurema. "Nós ainda não fomos procurados pelo Estado", acrescentou.

Sete dias depois da morte do irmão, Denise Monteiro pediu justiça e contou que tem recebido o apoio da comunidade. "Onde a gente passa, as pessoas só pelo olhar transmitem um abraço. Elas não falam, mas expressam com o olhar o desejo de força. Se tiver nova operação, a gente vai ficar com medo porque pode acontecer de atirarem em alguém como fizeram com o meu irmão", afirmou.

Diérson foi morto no quintal de casa durante uma operação policial na comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste. De acordo com a PM, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) se depararam com um homem que aparentava estar segurando um arma com bandoleira. O objeto, porém, era um pedaço de madeira.



Presente na reunião, a deputada estadual Dani Monteiro (PSOL), que preside a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, afirmou que o grupo vai acompanhar o caso e criticou o descumprimento da legislação que regulamenta as operações policiais.

"O encontro foi para prestar solidariedade à família e também entender quais medidas judiciais são cabíveis e quais órgãos devem ser acionados. A partir da comissão, a gente tenta provocar uma justiça individualizada do caso, mas também uma fiscalização de qual política pública é necessária para garantir os direitos humanos e a segurança pública", comentou.

"O governador precisa cumprir a lei que rege as operações policiais para resguardar tanto a vida dos agentes, mas especialmente dos moradores dessa comunidade. Não havia ambulância no local, não foi prestado o devido socorro e até hoje o governador retarda a instalação das câmeras nos uniformes dos policiais, o que poderia solucionar rapidamente casos como este", concluiu.

Os policiais envolvidos na morte de Diérson foram afastados do cargo e a corporação instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias da ocorrência. A Polícia Civil informou que os PMs e testemunhas prestaram depoimento. Além disso, as armas foram apreendidas para a perícia.

"O que a gente sabe, inclusive por informação oficial da polícia, é que eles confessaram o crime. Eles mataram uma pessoa inocente porque estava com um pedaço de madeira na mão. Ao nosso ver, conforme o que foi apurado até agora, houve um crime de homicídio e o Estado deve responder pela lesão causada de responsabilidade cível e a pessoa que cometeu esse crime, como qualquer criminoso, deverá pagar por isso", disse o advogado Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da Alerj.

"Quantos mais vão morrer de uma forma dessa? Tem que acabar. Eles tem que olhar antes de atirar, parar, eu não sei. O que não pode é vítimas inocentes serem mortas toda hora por causa de um pedaço de pau, de vassoura, de guarda-chuva", disse Denise Gomes da Silva, irmã do catador.

Procurado, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, informou que procurou a família de Diérson Gomes da Silva e ofereceu apoio, tanto para a realização do enterro quanto para recebê-los e encaminhá-los para um possível atendimento social ou psicológico.

De acordo com a pasta, o contato aconteceu no dia 7 de janeiro. O Governo do Estado também reforçou solidariedade aos parentes, ressaltando que segue à disposição para atendê-los.