BRT Transbrasil irá ligar Deodoro, na Zona Oeste do Rio, até o Centro - Divulgação

BRT Transbrasil irá ligar Deodoro, na Zona Oeste do Rio, até o CentroDivulgação

Publicado 14/01/2023 20:40

Rio - Um grupo formado por secretários municipais, subprefeitos e presidentes de órgãos se dedicaram na manhã deste sábado (14) a uma mega-vistoria pelo percurso e por estações do futuro corredor Transbrasil do BRT, que irá de Deodoro, na Zona Oeste ao Centro.



Uma boa parte da trajetória do futuro modal passa pela Zona Norte. Por isso, o subprefeito da região, Diego Vaz, ressaltou a importância da vistoria.

"A Prefeitura mobilizou todos os responsáveis pela obra pra ver no detalhe as questões referentes ao andamento e à aceleração das obras da Transbrasil, que vai dar mais dignidade aos moradores da Zona Oeste e da Zona Norte. Um percurso de Deodoro ao Centro que hoje leva duas horas vai passar a ser feito, com a construção das 18 estações, em 45 minutos, dando mais conforto ao carioca, ao cidadão suburbano", afirmou o subprefeito.



Durante cerca de 1 hora e meia, a comitiva vistoriou algumas estações. Os apontamentos serão repassados aos executores da obras para que ela ganhe ainda mais celeridade.



A previsão é que o sistema transporte de 150 mil a 250 mil pessoas por dia quando estiver pronto. No total, além das 18 estações, haverá 22 intervenções ao longo da Avenida Brasil, como reformas e construções de viadutos e alargamentos de pistas.