Rio de Janeiro

Gerente do tráfico de drogas do Chapéu Mangueira é preso no Leme

Prisão foi realizada por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Babilônia e do Chapéu Mangueira e do 19º BPM (Copacabana)

Publicado 14/01/2023 15:49 | Atualizado há 2 horas