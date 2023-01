Temperatura chegou a 39,1 °C na cidade do Rio, sendo o dia mais quente do verão - Arquivo / Agência O Dia

Temperatura chegou a 39,1 °C na cidade do Rio, sendo o dia mais quente do verão Arquivo / Agência O Dia

Publicado 14/01/2023 18:04 | Atualizado 14/01/2023 19:06

Rio - A cidade do Rio registrou, neste sábado (14), o dia mais quente do verão, pela segunda vez consecutiva, ao atingir a marca de 39,1 °C, em Irajá, na Zona Norte. A sensação térmica mais elevada da estação, com 51,1 °C, também foi registrada hoje no mesmo bairro.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, com sede no Centro de Operações Rio, a temperatura chegou a 39,1 °C às 13h45. É a segunda vez consecutiva que Irajá aponta o dia mais quente do verão. O posto havia sido atualizado nesta sexta-feira (13) quando o bairro atingiu a temperatura de 38 °C. Irajá ainda completa a terceira colocação com 37,6 °C no último dia 3.

Já a sensação térmica de 51,1 °C aconteceu às 13h15 deste sábado (14). O bairro da Zona Norte já tinha registrado na quinta-feira (12) 47,3 °C . A terceira colocação ficou com Santa Cruz, na Zona Oeste, que marcou 46,8 °C no último dia 3.

Apesar do forte calor, o Alerta Rio sinaliza que há a possibilidade de chuva isolada, podendo vir acompanhada de raios, na noite deste sábado (14) devido a elevada umidade. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 5 mm.

Núcleos de chuva já atuam sobre a Baixada Fluminense, com deslocamento em direção à cidade do Rio de Janeiro, podendo causar chuva fraca a moderada na Zona Norte, conforme aponta o Alerta Rio. Há também condições para a formação de novos núcleos sobre o município.



Entre o domingo e a terça-feira (15 a 17), a nebulosidade estará variada, com temperaturas elevadas e não há previsão de chuva na cidade. Máxima prevista de 39°C no domingo e na segunda-feira.



Na quarta-feira (18), o tempo voltará a ser influenciado por áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera. A previsão é de pancadas de chuva isoladas durante os períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 10 mm.