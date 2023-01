Acidente aconteceu na Avenida Beira-Mar em Camboinhas - Redes Sociais

Publicado 14/01/2023 15:39 | Atualizado 14/01/2023 16:04

Rio - Uma mulher, identificada apenas como Amanda, de 24 anos, morreu no início da manhã deste sábado (14) após o veículo em que estava capotar em Camboinhas, Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Itaipu foram acionadas para a Avenida Beira-Mar por volta de 6h30 para uma capotagem de veículo do tipo "aranha". Ao chegar no local, os bombeiros encontraram Amanda já em óbito.

Uma outra vítima, identificada como Laís Brito Cavalcanti, também de 24 anos, ficou levemente ferida. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. De acordo com a direção da unidade, ela já recebeu alta.