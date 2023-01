Prisão aconteceu neste sábado (14), por policiais da UPP da Babilônia e do Chapéu Mangueira e do 19º BPM (Copacabana), no Leme - Arquivo O Dia

Publicado 14/01/2023 15:49 | Atualizado 14/01/2023 15:56

Rio – Um homem, apelidado de “Mustang”, foi preso, neste sábado (14), por policiais do serviço reservado da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Babilônia e do Chapéu Mangueira e do 19º BPM (Copacabana), no Leme, na Zona Sul. Sua identidade não foi revelada.

De acordo com a corporação, o suspeito é acusado de gerenciar o tráfico de drogas da Comunidade Chapéu Mangueira, também na Zona Sul.

A prisão ocorreu na Rua Roberto Dias Lopes, após monitoramento e ação de inteligência.