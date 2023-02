Homem estava com fardamento da PM e réplicas de armas - Divulgação

Publicado 09/02/2023 17:54

Rio - Um homem que se passava por policial militar foi preso em flagrante nesta quarta-feira (8) em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Ele portava réplicas de pistola e coletes da corporação.

Segundo a Polícia Militar, a prisão foi realizada por policiais da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar no bairro Sessenta. Ele foi encontrado em uma praça da região. De acordo com a PM, o homem estava vestido de policial para obter vantagens ilícitas de comerciantes e de pedestres.

Junto com o preso, duas réplicas de pistolas foram apreendidas. Uma delas estava com um carregador com munições 9mm verdadeiras. Diversos coletes também foram arrecadados pelos agentes que realizaram a prisão.

O homem, segundo a PM, se passava por 3º Sargento da corporação com o nome de Costa. Dentre os crimes que o falso policial pode responder estão o uso porte ilegal de arma de fogo ou acessórios - neste caso vale o carregador e as munições -, e exercício ilegal da profissão ou uso indevido de fardamento militar.