No primeiro dia do reajuste das passagens, Pedro Paulo, de 61 anos, não teve dinheiro para completar o novo valor da tarifa - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

A mudança de valores seria feita na quinta-feira da semana passada (2), mas por conta da alta demanda de usuários que ainda não havia conseguido ativar o BUI e das enormes filas que tomaram conta dos postos da Riocard Mais, o reajuste foi adiado. Rio - Entra em vigor nesta quinta-feira (9) a nova tarifa dos trens da SuperVia. O valor foi reajustado de R$ 5,00 para R$ 7,40. Para continuar pagando a Tarifa Social, o passageiro precisa habilitar seu Bilhete Único Intermunicipal (BUI). O cadastramento ainda está sendo realizado nos postos de atendimento da Riocard Mais e no site.A mudança de valores seria feita na quinta-feira da semana passada (2), mas por conta da alta demanda de usuários que ainda não havia conseguido ativar o BUI e das enormes filas que tomaram conta dos postos da Riocard Mais, o reajuste foi adiado.

Pedro Paulo, de 61 anos, fez a compra de duas passagens nesta quarta (8), antes do reajuste, e não havia sido informado que o bilhete não valeria mais nesta quinta. Ao chegar na estação, não conseguiu fazer o embarque de volta para casa após um dia de trabalho.

"Ontem eu vim trabalhar e comprei duas viagens. Eu sabia que a passagem ia aumentar, mas pensei que como comprei ontem, valia para hoje também. Cheguei aqui e falaram que não vale, que eu tenho que completar a passagem. Quer dizer, eu vim com o dinheiro contado, não tenho para voltar para casa e agora estou nessa situação. A atendente tinha que ter avisado quando eu comprei que hoje não valeria mais. Eu não teria comprado duas passagens", desabafou.





No polo, muitas pessoas ocupavam cadeiras esperando atendimento, já outras permaneceram em pé em filas. Do lado de fora da loja, atendentes tentavam orientar clientes que chegavam sobre o funcionamento do cadastro.



A diferença de R$ 2,40 oferecida pelo município será subsidiada pelo Estado do Rio diretamente ao passageiro. Os usuários que estão cadastrados no BUI economizam até R$ 105,60 por mês, considerando ida e volta em 22 dias úteis. E ainda completou, contando que precisou ligar para sua mulher e pedir mais dinheiro para pagar a diferença entre os valores da passagem. "Agora estou tentando ligar para a minha mulher para ver se ela manda dinheiro para conseguir voltar para casa. Eu tenho que colocar mais R$ 2,40. Tinha que ter mais tempo para explicar a população, mais tempo para habilitar o Bilhete Único. Eu até tentei habilitar, mas deu problema e eu não consegui. É complicado". No último sábado (4), a loja da Riocard Mais amanheceu com fila e grande movimentação na Central do Brasil, no Centro do Rio. No polo, muitas pessoas ocupavam cadeiras esperando atendimento, já outras permaneceram em pé em filas. Do lado de fora da loja, atendentes tentavam orientar clientes que chegavam sobre o funcionamento do cadastro.A diferença de R$ 2,40 oferecida pelo município será subsidiada pelo Estado do Rio diretamente ao passageiro. Os usuários que estão cadastrados no BUI economizam até R$ 105,60 por mês, considerando ida e volta em 22 dias úteis.

Para o ator e diretor Wagner Esse, de 51 anos, o benefício do Tarifa Social devia ser aberto ao público geral e não só para usuários do BUI. Segundo ele, esse é mais um "capítulo obscuro" da história do Rio.

"Eu acho um abuso. Absurdo e injustificável. O serviço é muito ruim, estações e trilhos sucateados. Horários irregulares. Os R$ 5 já eram surreais! R$ 7,40 é uma piada! E essa tarifa social que obriga o usuário a enfrentar filas intermináveis para cadastrar o RioCard no CPF, é inaceitável! Esse subsídio que será pago a empresa prestadora do serviço, será retirado da arrecadação de impostos. Todos os cidadãos pagam e todos deveriam ter direito a essa tal "tarifa social. Enfim, mais um capítulo obscuro da "história" do Governo do Rio e Supervia. O serviço era pra ter melhorado desde 2012, quando foram comprados os tais trens chineses. Ainda no governo Sérgio Cabral. E na mudou até hoje", desabafou.