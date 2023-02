Movimentação de pessoas para o cadastro da RioCard mais, na central do Brasil centro do Rio de janeiro, na manhã deste sábado (4) - Érica Martin/ Agência O Dia

Publicado 04/02/2023 13:09 | Atualizado 04/02/2023 13:26

Rio - A loja da Riocard Mais amanheceu, neste sábado (04), com fila e grande movimentação na Central do Brasil, no Centro do Rio. Nos últimos dias, após o anúncio da SuperVia sobre o aumento da tarifa para R$ 7, muitas pessoas vêm buscando se cadastrar no Bilhete Único Intermunicipal (BUI) para adesão à tarifa social de R$ 5.

O vendedor de telefones celulares Hamilton Costa, de 49 anos, foi até a Central do Brasil para tentar se cadastrar no BUI e continuar pagando a tarifa de R$ 5, mas contou que enfrentou uma grande fila. "Quando eu cheguei lá tinha umas 30 pessoas na minha frente. Tinha muita gente. Demorou uns 45 minutos para eu ser atendido, mas foi muito bom. Estou sem condições de pagar o valor integral", revelou.

No polo, muitas pessoas ocupavam cadeiras esperando atendimento, já outras permaneceram em pé em filas. Do lado de fora da loja, atendentes tentavam orientar clientes que chegavam sobre o funcionamento do cadastro.

Procon-RJ e Riocard se reúnem para discutir busca pela tarifa social ferroviária

Diante da procura de milhares de passageiros pelo cadastro no Bilhete Único Intermunicipal para ter direito à tarifa social dos trens, o Procon-RJ e a Riocard se reuniram nesta sexta, na sede da autarquia, para tratar das questões relativas ao atendimento da população que busca o benefício.



"É uma sinalização positiva quando empresas vêm conversar conosco sem terem sido notificadas. A Riocard apresentou o seu planejamento e as providências tomadas para a sequência do cadastramento dos passageiros dos trens no BUI", disse o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.



O CEO da Riocard, Cassiano Rusycki, fez uma demonstração do que já foi realizado e apresentou o planejamento da empresa para os próximos dias da operação, principalmente os detalhes sobre reforço no atendimento para minimizar as filas.



"Não vamos medir esforços para aumentar a eficácia do nosso serviço. Agradecemos a reunião, que reforça o compromisso da Riocard em garantir o direito da população à tarifa social do trem", disse ele.



Até o momento, nenhuma denúncia ou queixa foi verificada. O encontro serviu para que o Procon-RJ pudesse orientar a Riocard para a sequência do processo, atuando preventivamente à alta na demanda pelo Bilhete Único Intermunicipal.

Riocard foi notificada na última quarta-feira

Na última quarta-feira (1º), o Procon Carioca notificou a Riocard por falha na prestação de serviço, em ação na estação Central do Brasil. Diante das informações de que a tarifa dos trens da SuperVia sofreria reajuste e passaria a custar R$ 7,40 a partir da quinta-feira da próxima semana (9), filas imensas se formaram na Central do Brasil com usuários que aguardavam atendimento para fazer o cadastramento no Bilhete Único Intermunicipal (BUI), com adesão à tarifa social para continuar pagando R$ 5.

Agentes do Procon Carioca, em parceria com representantes da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, constataram que não havia filas de prioridade para idoso ou PCD (pessoa com deficiência) e nem disponibilidade de banheiros. Os usuários esperavam durante horas para terem atendimento, entre outras questões, segundo o Procon.